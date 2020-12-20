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منوعات

آلاف البريطانيين معرضون للعمى لاستخدام قطرات العين بشكل غير صحيح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 حذر الخبراء من أن عدم استخدام قطرات العين بشكل صحيح يعرض مئات الآلاف من البريطانيين لخطر الإصابة بالعمى، حيث  يأتي هذا التحذير  بعد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن نصف الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما البالغ عددهم 480.000 - وهو أكثر حالات العيون شيوعًا في المملكة المتحدة .


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، من الضروري ممارسة الضغط على الزاوية الداخلية للعين ، أو القناة الدمعية ، عند تدفق السائل لوقف تصريف الدواء ، مما يجعله غير فعال.


 لكن الخبراء يقولون إن المتخصصين فشلوا في نقل هذه المعلومات ، مما تسبب في فقدان المرضى للبصر دون داع.


 تقول الدكتورة لويز جاو ، أخصائية صحة العيون في المعهد الوطني الملكي للمكفوفين: "تقع على عاتق الأطباء مسؤولية إخبار المرضى بكيفية استخدام الدواء الذي يصفونه ، وليس مجرد افتراض أنهم يعرفون كيفية استخدامه لأن معظمهم لا يفعلون ذلك حيث رأيت العديد من المرضى الذين فقدوا بصرهم بهذه الطريقة."


 يحدث الجلوكوما عندما يتلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ، عادة ما يحدث هذا الأمر  بسبب تراكم السوائل في مقدمة العين ، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأعصاب خلفها، مع تقدم العمر ، يفقد الجسم قدرته على تدفق السوائل خارجًا وبعيدًا عن العين ، ويتأثر واحد من كل عشرة أشخاص تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

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