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مرأة

يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أهمية  تناول التمر على الريق.

1- يقتل الدود.

2- يقوي العضلات والأعصاب.

3- ويؤخر الشيخوخة.

4- ويحارب الاضطراب العصبي.

5- وينشط الغدة الدرقية.

6- ويلين الأوعية الدموية.

7- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.

8- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.

9- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.

10- يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.

11- ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.

12- يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.

١٣_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.

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