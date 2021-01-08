يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أهمية تناول التمر على الريق.
1- يقتل الدود.
2- يقوي العضلات والأعصاب.
3- ويؤخر الشيخوخة.
4- ويحارب الاضطراب العصبي.
5- وينشط الغدة الدرقية.
6- ويلين الأوعية الدموية.
7- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.
8- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.
9- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.
10- يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.
11- ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.
12- يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.
١٣_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.