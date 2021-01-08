يؤخر الشيخوخة .. 13 فائدة لتناول التمر على الريق

شرحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أهمية تناول التمر على الريق.





1- يقتل الدود.





2- يقوي العضلات والأعصاب.





3- ويؤخر الشيخوخة.





4- ويحارب الاضطراب العصبي.





5- وينشط الغدة الدرقية.





6- ويلين الأوعية الدموية.





7- ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والالتهابات.





8- ويكافح الدوخة والتراخي والكسل.





9- ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلي.





10- يحتوي على المعادن سريعة الامتصاص الضرورية لجسم الإنسان.





11- ويحتوي التمر على فيتامين أ وفيتامين ب الذي بدوره قد يشعرك بعدم التوتر.





12- يحتوي التمر على عنصر البوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش.





١٣_كل 3 حبات تمر متوسطة تحتوي على 60 سعرة حرارية.



