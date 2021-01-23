مرجان: أرسالنا قائمة الأهلي للفيفا.. والخطيب خطط لإعادة الأهلي على الساحة العالمية

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي تحمل العديد من الضغوطات لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك بعض الرتوش البسيطة قبل سفر الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.





وأضاف مرجان، في تصريحاته لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، أنه تم إرسال قائمة الأهلي للفيفا قبل ساعات قليلة، مؤكدا أن محمد شوقي رئيس للجنة الطبية سيتجه لقطر اليوم للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية قبل سفر البعثة.





وتابع المدير التنفيذي للأهلي: "الخطيب كان يخطط لإعادة الأهلي للواجهة العالمية من جديد، وأدار ملف كرة القدم بكل هدوء وثبات انفعالي، وهو ما قاد الفريق للقب الأفريقي وحصد الثلاثية".





وعن كواليس عمله بالأهلي قال مرجان: "قدمت على إجازة بدون مرتب من الشرطة لتولي منصب مدير مقر الأهلي في عهد حسن حمدي".



