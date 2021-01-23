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حوادث

إصابة 2 في مشاجرة بسبب خلافات الجيران بالمرج

السبت 23/يناير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
اصيب شخصين بجروح أثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة بالمرج .

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى الدمرداش باستقبالها طالب مقيم دائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر".

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطالب المصاب وصاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار سكن المجني عليه ومقيم بذات العنوان "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات حول الجيرة.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به ، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " مطواة  "  كان بحوزته محدثًا إصابته. 

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .
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