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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:30 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة
ارتفاع مؤشرات البورصة بالمستهل
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2347 نقطة.

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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14068 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4450 نقطة.

  وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3352 نقطة.

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