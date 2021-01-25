ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2347 نقطة.
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وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14068 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4450 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3352 نقطة.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2347 نقطة.
أقرأ ايضا ..الجزار: تنفيذ 3266 وحدة بالإسكان الاجتماعى وسكن كل المصريين بمدينة غرب قنا الجديدة.. فيديو
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14068 نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4450 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3352 نقطة.