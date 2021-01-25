نموذج مشرف وعظيم للمرأة المصرية .. قرينة الرئيس تنعي عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة





وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي أمس بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 72 عاما، كانت تحب الداعية الدكتورة عبلة بأن يناديها الناس بـ "ماما عبلة".





ومن المقرر ان تقام صلاة الجنازة في المسجد الذي يحمل اسمها بالمقطم بعد صلاة ظهر اليوم.





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

نعت السيدة انتصار السيسي الدكتورة عبلة الكحلاوي بتلك الكلمات: ودعت مصر نموذجا مشرفا وعظيما للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها رحم الله الدكتورة عبدالله الكحلاوي.