فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة بسبب تقنية الفار ويحذر من عودة الحراس الأجانب





وأضاف فرج عامر في تصريحات لـ برنامج " وان تو " عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن تقنية الفار تقلل من أخطاء الحكام ولكن خلال الأسابيع الماضية كانت هناك بعض السلبيات على الرغم من غيابها خلال استخدام الفار في البداية.





وتابع: أن اتحاد الكرة يرغب في الإدارة الدوري المصري لذلك هناك تأخير في انشاء رابطة الأندية المحترفة مشددا أن لجنة الحكام لابد أن تنفصل عن اتحاد الكرة.





واكمل: ان مكافآت الحكام لابد ان ترتفع في الوقت الحالي.





أما عن توصيه الأندية بعودة الحراس الأجانب فاكد ان طالما اغلبية الأندية ترغب في هذا الامر فسموحة معهم على الرغم من ان هذا القرار سيضر مركز حراسه المرمي في مصر خاصة وانه مركز حساس ويعد نصف الفريق.





وأضاف ان غياب الأجانب عن مركز حراسه المرمي خلق مواهب في هذا المركز على اعلى مستوى.

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن هناك نية من قبل اتحاد الكرة لـ توقف استخدام تقنية الفار في الدوري المصري مشددا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية هناك خطه ممنهجة لـ اظهار سلبيات تقنية الفار.