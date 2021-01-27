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حمم بركانية حارقة.. شاهد لحظة ثورة بركان في إندونيسيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:50 م
حمم بركانية
حمم بركانية
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد  لحظة ثورة جديد لبركان في إندونيسيا

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن بركان جبل ميرابي، الواقع في جزيرة جاوة الإندونيسية، استيقظ من سباته مجددا اليوم الأربعاء، وبعث نحو محيطه بسيول من الحمم وسحابة من الغازات الحارقة.

وأكد رئيس المركز الإندونيسي لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في مدينة يوغياكارتا، هانك حميدة، أن ما حصل اليوم يعد أكبر تدفق للحمم منذ رفع السلطات في نوفمبر الماضي مستوى الخطر في جبل ميرابي، الذي يعد أنشط بركان في البلاد.

وبادرت السلطات في نوفمبر إلى إجلاء نحو ألفي شخص من محيط البركان، لكن معظمهم قد عادوا إلى ديارهم حتى الآن، ولم يتم إجراء أي عمليات إجلاء جديدة في ظل الثوران الجديد.

وأبقت السلطات مستوى الخطر في البركان عند ثاني أرفع درجة، وأصدرت توجيهات إلى المواطنين بالابتعاد لما لا يقل عن خمسة كيلومترات عن فوهة البركان.

وأودت آخر ثورة كبيرة لبركان جبل ميرابي عام 2010 بأرواح 347 شخصا.
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