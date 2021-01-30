فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بجامعة قناة السويس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم الإلكتروني لكليات الزراعة، السياحة والفنادق، معهد الدراسات الأفروآسيوية (لكل الشعب ما عدا الدراسات الاسلامية - السنة التأهيلية )، كلية الآداب (قسم اللغة الصينية )، كلية التجارة (البرامج المهنية MBA و MPA وDBA) للفصل الدراسي الثاني، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. بجامعةالسياحةالأفروآسيويةالاسلاميةالسنةالتأهيليةكليةاللغةالصينيةكليةالمهنيةالدكتورة





وأكد قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة، فتح باب التقديم الالكتروني خلال الفتره من ١٦ يناير وحتى ١٣ فبراير ٢٠٢١ على أن يكون التقديم الإلكتروني بصفه مبدئيه ويتم استلام أصول الشهادات والأوراق بعد انتهاء اجازه منتصف العام وفي المواعيد التى ستعلن عنها لاحقا الكليات والمعاهد.

ويتم التسجيل الالكتروني على الرابط التالي:

ويمكن مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي لمعرفة كيفية التسجيل الالكتروني للدراسات العليا