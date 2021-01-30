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تعليم

فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بجامعة قناة السويس

السبت 30/يناير/2021 - 06:02 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
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انجي هيبة
أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم  الإلكتروني لكليات الزراعة، السياحة والفنادق، معهد الدراسات الأفروآسيوية (لكل الشعب ما عدا الدراسات الاسلامية - السنة التأهيليةكلية الآداب (قسم اللغة الصينيةكلية التجارة (البرامج المهنية MBA و MPA وDBA) للفصل الدراسي الثاني، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

وأكد قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة، فتح باب التقديم الالكتروني خلال الفتره من ١٦ يناير وحتى ١٣ فبراير  ٢٠٢١ على أن يكون التقديم الإلكتروني بصفه مبدئيه ويتم استلام أصول الشهادات والأوراق بعد انتهاء اجازه منتصف العام وفي المواعيد التى ستعلن عنها لاحقا الكليات والمعاهد.
 
ويتم التسجيل الالكتروني على الرابط التالي:
ويمكن مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي لمعرفة كيفية التسجيل الالكتروني للدراسات العليا
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