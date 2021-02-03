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توك شو

طارق الشناوي يكشف سبب هجوم لجان الإخوان الإرهابية على أحمد مكي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:51 ص
الفنان أحمد مكي أثناء
الفنان أحمد مكي أثناء تصويره لمسلسل الإختيار 2
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ندى رأفت

عقب الناقد الفني ، طارق الشناوي ، على هجوم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الفنان أحمد مكي بسبب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار ، قائلًا : " أن المسلسل قوي ، لدرجة أنه بمجرد نشر صورة له ، شعروا بكل هذا الانزعاج والخوف " ، مضيفًا : " هذا يعني أن هناك عملية قادمة قوية " .


وقدم " طارق الشناوي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، التحية لشركة الإنتاج القائمة على هذا المسلسل، والمخرج " بيتر ميمي " ، لإختيارهم للفنان " أحمد مكي " ، على الرغم من مشاركة نجم كبير أيضًا وهو الفنان " كريم عبد العزيز " .


وتابع الناقد الفني " ، أن فكرة اختيار الفنان " مكي " المختفي عن أنظار السينما منذ 4 سنوات ، بسبب مروره بظروف صحية صعبة ، هو قرار ذكي وموفق للغاية ، معقبًا : " مشاركته إنه يلعب دور ضابط ، وغير في نفسه بنسبة 180 درجة " .


وأشار " الشناوي " ، إلى أن " مكي "  من الفنانين الذين يتمتعون بصفة التمرد ، أي أن تكوينه ليس لشخصية واحدة فقط ، بل لعدة أشخاص ، وظهر ذلك من خلال مسلسل " الكبير قوي " ، بأجزائه الخمسة ، مؤكدًا أن الجزء الثاني سينجح أيضًا مثلما حقق الجزء الأول من المسلسل نسب عالية في المشاهدة ، معقبًا : " الناس بقيت في حالة ترقب إنها تشوف إيه اللي هيحصل " .


ونوه بأن المسلسل يستعرض مئات الآلاف من القصص ، سواء كان من شهداء من القوات المسلحة ، أو رجال الشرطة ، أو الشعب السيناوي ، معقبًا : " المسلسل مبني على جزء توثيقي وواقعي بشكل كبير " ، مشيرًا إلى أن الجزء التوثيقي هو الذي يرعب جماعة الإخوان وليس الجزء الدرامي ، معقبًا : " لأنهم شافوه على أرض الواقع ، وكلنا شهود عيان " .

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