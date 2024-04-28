خبير: مؤشرات البورصة تستمر في نزيف الخسائر لهذه الأسباب

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق على تراجع ملحوظ قدره 1277.96 نقطة بنسبة هبوط 4.93% مسجلاً مستوى اغلاق عند 24639.63 نقطة بفضل استمرار الأداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى الاستمرار في تحقيق الخسائر.

تابع: استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة وفي حالة استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة قد يتجه نحو الارتداد واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 25000 نقطة مدعوما بارتداد اغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء.

أوضح أنه في حالة عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 24000 مدفوعا باستمرار الأداء السلبي واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 قال أنه شهد أيضا انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم واغلق متراجعا 282.15 نقطة بنسبة هبوط 4.70% مسجلاً مستوى اغلاق عند 5715.02 نقطة بفضل الأداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد وخاصة العرب والاجانب نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 5700 نقطة.

تابع أنه في حالة نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي والاستقرار أعلاه قد يتجه إلى الارتداد مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 5760 نقطة مدعوما بارتداد اغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد، وخاصة المصريين نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.