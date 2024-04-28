عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشرات البورصة تستمر في نزيف الخسائر لهذه الأسباب

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق  على تراجع ملحوظ قدره 1277.96 نقطة بنسبة هبوط 4.93% مسجلاً مستوى اغلاق عند 24639.63 نقطة بفضل استمرار الأداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه إلى الاستمرار في تحقيق الخسائر.

تابع: استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة وفي حالة استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة قد يتجه نحو الارتداد واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 25000 نقطة مدعوما بارتداد اغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء.

txt

البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

txt

242 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال أسبوع

أوضح أنه في حالة عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 24000 مدفوعا باستمرار الأداء السلبي واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 قال أنه شهد أيضا انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم واغلق متراجعا 282.15 نقطة بنسبة هبوط 4.70% مسجلاً مستوى اغلاق عند 5715.02 نقطة بفضل الأداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد وخاصة العرب والاجانب نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني.

واتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 5700 نقطة.

تابع أنه في حالة نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي والاستقرار أعلاه قد يتجه إلى الارتداد مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 5760 نقطة مدعوما بارتداد اغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد، وخاصة المصريين نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.

اسواق المال المؤسسات المالية الاسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

ترشيحاتنا

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

بشرى لهؤلاء المرضى.. شجرة نادرة في حديقة الحيوان تقود لاكتشاف مهم.. تفاصيل

16 تصريحا مهما لـ الرئيس السيسي اليوم.. صفحة الحوار الوطني تعرض أبرزها

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار.. اعرف التخصصات والجامعات المتاحة بها

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة في جريمة الفيديوهات الفاضحة بالهرم

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

فيديو

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ