البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 24639 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 30080 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.91% ليغلق عند مستوى 10608 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 5714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8097 نقطة.