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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

242 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة خلال أسبوع

صدى البلد

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 242.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.505 مليار ورقة منفذة على 412 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 338.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.194 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 5.54% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.46%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 203.6 ألف عملية،.

بلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 139.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12.7 مليار جنيه بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 342.9 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع المنتهي، بعد تعطلها خلال جلسة الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.

البورصة المصرية البورصة الاسهم أذون الخزانة

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