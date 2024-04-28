عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل: مركز الحوسبة السحابية يعزز المناخ الاستثماري في مصر

الدكتور حسن هجرس،
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يعكس اهتمام الدولة المصرية باللحاق بركب التقدم في مجال الحوسبة وتحليل البيانات وتخزينها ومعالجتها، مما يعزز المناخ الاستثماري المميز في مصر، ويرسخ مكانتها كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطاً بموقع مصر الذى يتوسط العالم.

وأشاد"هجرس" في تصريحات له اليوم،  بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بالعاصمة الإدراية، كأول مـركز يقدم خدمات "تحليل ومعالجة  البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي" فى مصر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، على مساحة (23500) م2 بإشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من 1200 مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل .

وأوضح أن المركز يقوم على فكرة ربط الخدمات المقدمة من الدولة بشبكة بيانات موحدة، وهو ما يعزز المناخ الاستثماري في مصر، مشيرًا إلى أنه يوفر للمستثمرين أمانًا ودقة معلوماتية بشأن مجالات الاستثمار المتاحة في مصر، من خلال تسهيل كثير من الإجراءات والمساعدة على ربطها ببعضها.

وثمن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المركز بضرورة تحرك الدولة المصرية في ضوء مساعي الجمهورية الجديدة، والتي تأتي فيها الحوسبة والتكنولوجيا أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الرئيس حرص على تحفيز المواطنين خاصة الشباب على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل تقديم كل ما يفيد مستقبل مصر.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية المناخ الاستثماري الرئيس عبدالفتاح السيسي الشرق الاوسط شبكة بيانات موحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغريم عمرو السولية وحسين الشحات ماليا بسبب مباراة مازيمبي.. اعرف السبب

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

ترشيحاتنا

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

بشرى لهؤلاء المرضى.. شجرة نادرة في حديقة الحيوان تقود لاكتشاف مهم.. تفاصيل

16 تصريحا مهما لـ الرئيس السيسي اليوم.. صفحة الحوار الوطني تعرض أبرزها

مجالات عمل تحقق 100 ألف دولار.. اعرف التخصصات والجامعات المتاحة بها

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة في جريمة الفيديوهات الفاضحة بالهرم

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب

فيديو

فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ