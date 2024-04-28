الجيل: مركز الحوسبة السحابية يعزز المناخ الاستثماري في مصر

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يعكس اهتمام الدولة المصرية باللحاق بركب التقدم في مجال الحوسبة وتحليل البيانات وتخزينها ومعالجتها، مما يعزز المناخ الاستثماري المميز في مصر، ويرسخ مكانتها كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطاً بموقع مصر الذى يتوسط العالم.

وأشاد"هجرس" في تصريحات له اليوم، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بالعاصمة الإدراية، كأول مـركز يقدم خدمات "تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي" فى مصر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، على مساحة (23500) م2 بإشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من 1200 مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل .

وأوضح أن المركز يقوم على فكرة ربط الخدمات المقدمة من الدولة بشبكة بيانات موحدة، وهو ما يعزز المناخ الاستثماري في مصر، مشيرًا إلى أنه يوفر للمستثمرين أمانًا ودقة معلوماتية بشأن مجالات الاستثمار المتاحة في مصر، من خلال تسهيل كثير من الإجراءات والمساعدة على ربطها ببعضها.

وثمن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المركز بضرورة تحرك الدولة المصرية في ضوء مساعي الجمهورية الجديدة، والتي تأتي فيها الحوسبة والتكنولوجيا أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الرئيس حرص على تحفيز المواطنين خاصة الشباب على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل تقديم كل ما يفيد مستقبل مصر.