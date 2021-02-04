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محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. توقف 16 محطة مياه بقرى أسيوط

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:54 م
سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
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إيهاب عمر
تسببت موجة الطقس السيئ بأسيوط في انقطاع الكهرباء عن 16 قرية بـ 3 مراكز شمال أسيوط مما تسبب في توقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي .


وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط، انه نتيجة موجة الطقس السيئ وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مراكز شمال المحافظة أفادت شركة مياه الشرب الصرف الصحي عن تأثر خدمة تشغيل بعض محطات المياه .


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ونشرت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط المحطات التي توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، حيث توقفت 6 محطات مياه بمركز ديروط وهي " محطة المناشي ، نجع علي خضر ، أبوكريم ، المدينة الصناعية بدشلوط ، امشول ، محرم أبوجبل .


وفي مركز القوصية توقفت 9 محطات وهي " التتالية ، المنشاة الجديدة والقديمة ، عزبة خشبة ، رزقة الدير المحرق ،عرب الجهمة ، بني صالح ، مير ، الأنصار .


وفي مركز منفلوط توقفت محطتان عن العمل وهما " محطة المدور ، بني رافع الغربية والشرقية " .


فيما شهدت مراكز شمال محافظة أسيوط تساقط أمطار رعدية مع رياح خفيفة مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 16 قرية بمراكز الشمال.


وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعلن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 3 أيام قادمة اعتبارًا من أمس الأربعاء وحتى غد الجمعة وتوقعات بحدوث نشاط للرياح وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.


وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة وتكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات للتأكد من جاهزيتها والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".


وناشد المحافظ جموع المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين حال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء وأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية مشيرًا إلى أن غرفة الأزمات الكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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