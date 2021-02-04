خبير عسكري: السيسي اطمأن على قدرات وكفاءة طلبة الكلية الحربية

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة قدرات وكفاءة طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين، ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسئولية وصون الأمن القومي للوطن.





وأضاف اللواء محمد زكي الألفي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمأن على القدرات البدنية العالية للطلاب ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.





وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الحياة العسكرية تتميز بالانضباط الصارم والقدرات العالية على التحمل والليقة البدنية والذهنية، لافتا أن الحرب الحديثة هى حرب أسلحة مشتركة.





وكشف أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها دلالة خاصة، حيث التقى أسر وأهالي الطلبة المستجدين والذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة وثقتهم في اللامحدودة في رجال القوات المسلحة.





وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التاريخ يذكرنا بكل فخر بتضحيات رجال الكلية الحربية، لافتا الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى أسرة أحد أبنائها استشهد في وهو يحافظ على أمن الوطن من الإرهاب ورغم ذلك تقدم ابنها الثاني لاستكمال مسيرة القضاء على قوى الشر والظلام.



