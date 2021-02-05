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رياضة

البروفة الأخيرة قبل موقعة الأهلي.. بايرن ميونخ يواجه هيرتا برلين بالدوري الألماني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:22 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره هيرتا برلين، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب برلين الأولمبي، ضمن منافسات الجولة ال 20، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعزيز صدارته للدوري الألماني، قبل السفر إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

في المقابل يطمح هيرتا برلين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد هيرتا برلين في المركز الـ 15 بـ 17 نقطة.

يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الأهلي المصري، الاثنين المقبل، في الدوري نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل إلى إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أمس الخميس.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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