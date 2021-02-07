ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الولايات المتحدة الأكثر تضررا.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ 106 ملايين حالة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:03 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات العالمية بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لآخر الأرقام والإحصائيات، حصد الوباء حياة مليونين و309 آلاف شخص حول العالم حتى الآن، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الفيروس نحو 106 ملايين.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الإصابات والوفيات، فبلغت حصيلة الضحايا بها أكثر من 462 ألف حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات نحو 27 مليون إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكثر من 230 ألف حالة وفاة، ونحو 9.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك التي بلغ فيها إجمالي الوفيات جراء تفشي الوباء نحو 166 ألف حالة، وتجاوزت حصيلة الإصابات مليون و926 ألفا.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الرابعة، حصد فيروس كورونا حياة نحو 155 ألف شخص، وتجاوزت حصيلة الإصابات حتى الآن 10.8 مليون إصاابة.

وفي بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا جراء تفشي الوباء، بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 112 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 3.9 مليون إصابة، تليها إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 91 ألفا، وسجلت حتى الآن أكثر من مليونين و625 ألف إصابة.

وتحتل فرنسا المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات وحصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 79 ألف شخص، وتم تسجيل أكثر من 3 ملايين و376 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

وتحتل روسيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 75 ألف حالة، وارتفعت فيها حصيلة الإصابات إلى أكثر من 3.9 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت ألمانيا نحو 62 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغت حصيلة الإصابات فيها أكثر من مليونين و941 ألف إصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز67.7 مليون حالة

بإجمالي 45,893 حالة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة

روسيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

تعرف على قائمة أكثر الدول العربية تضررا من فيروس كورونا

داليا أيمن: حجم انتشار فيروس كورونا أسرع بكثير من الموجة الأولى "فيديو"

أمريكا الأكثر تضررا.. وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 1.7 مليون حالة

ترشيحاتنا

شوبير لـ حازم إمام: ‏الثعلب الصغير أنت أقوى من كورونا

برفقة والدته.. تامر هجرس يخطف أنظار متابعيه في أحدث ظهور له

أخبار التوك شو .. السيسي يطمئن المصريين على لقاحات كورونا.. وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات

أخبار الرياضة | إصابة حازم إمام بـ كورونا.. إدارة الزمالك توافق على سفر ساسي

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور