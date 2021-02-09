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أخبار البلد

مجلس نقابة الإعلاميين: ينعى الإذاعي صالح مهران ' كان رمزا إعلاميا كبيرا'

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:06 م
الاذاعي صالح مهران
الاذاعي صالح مهران
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حمادة خطاب
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى الإذاعي الكبير صالح مهران الذي وافتة المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال سعدة، إن الزميل الإعلامي صالح مهران  كان أحد ابناء جيل رواد الإذاعة المصرية فهو رمزا اذاعيا كبيرا، حيث شارك فى إذاعة بيانات حرب أكتوبر المجيدة، وكان من شيوخ التدريب للاعلاميين على مستوى الوطن العربي  رحم الله الزميل صالح مهران الذي كان يحظى  باحترام وتقدير من الجميع ، والذي ترك  خلفه سيرة إذاعية ومسيرة من العمل الإعلامي المتميزة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.
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