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توك شو

المسحة الشرجية تتم في هذه الحالة.. طبيب بـ قصر العيني يفجر مفاجأة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:01 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
علق الدكتور محمد أبو القاسم، أستاذ بطب قصر العيني، على ما نشر بخصوص المسحة الشرجية، وأن الصين تؤكد أن المسحة الشرجية أفضل وأدق من مسحة الأنف والفم.

وقال محمد أبو القاسم، خلال حواره ببرنامج "كلام جديد" المذاع على قناة "الصحة والجمال"، تقديم الإعلامية مى حسن، إن المسحة الشرجية من الممكن أن تتم لـ المصابين بفيروس كورونا، ويعانون من مشكلات فى الجهاز الهضمي.

وكشف عن أن الهدف من المسحة الشرجية التى تتحدث عنها الصين هو تسهيل عملية التشخيص فقط، ولكن الشخص المصاب بكورونا، ولديه مشكلات فى التنفس فالأفضل عمل المسحة العادية التى تكون من الأنف والفم، مؤكدا أن المسحة الشرجية لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن. 

وأوضح أن العالم حتى الآن يبحث سبب ظهور فيروس كورونا، وهل هذا الفيروس ناتج عمل معملي، أم بسبب نوع من الحيوانات.   
وأشار إلى أن أعراض فيروس كورونا مختلفة وتختلف من شخص لـ شخص على حسب السن والحالة الصحية.  

ولفت إلى أن فيروس كورونا لا يصيب جهازا واحدا أو اثنين بجسم الإنسان، ولكن هذا الفيروس يصيب معظم أجهزة الجسم، فهو يؤثر على جهاز التنفس، والهضمي، والكبد والكلى، والأمعاء.

وأكد أن فيروس كورونا يتسبب فى مشكلات جلدية، فهناك ظواهر جلدية تؤكد الإصابة بكورونا.

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