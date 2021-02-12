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أخبار البلد

بيراميدز يصل إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:07 م
بيراميدز في مطار
بيراميدز في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز، استعدادا للسفر بعد قليل، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان في طريقها لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة فريق بيراميدز عبر صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وحرصت إدارة نادي بيراميدز على توفير طائرة خاصة للبعثة في رحلتها إلى أبيدجان لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق تحضيرا للمباراة الهامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ فبراير الجاري.
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