ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بـ الشيوخ: 2.7 مليون طلب تصالح بـ مخالفات البناء يؤكد فداحة "العشوائية" و"التعديات"

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:47 م
النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ
Advertisements
سماح أنور
قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن قضية التصالح في مخالفات البناء، ورفض الدولة بقوة التصالح قبل تقنين الأوضاع ودفع الغرامات المطلوبة، تعد واحدة من أكبر القضايا التي خاضتها الدولة ضد المخالفين.

وأضاف أبو عايشة خلال تصريحات  له اليوم، أنه رغم الشوشرة والشائعات التي صاحبت العملية فور الإعلان عنها قبل عدة شهور، إلا أنه ما تبين اليوم، من حجم المخالفات يؤكد تماما أن الدولة كانت على حق، والرئيس السيسي كان على حق تماما، موضحا أنه ينبغي أن تكون هناك وقفة ضد العشوائيات والأبنية المخالفة وضد التعدي على الأراضي الزراعية.


وأشار عضو مجلس الشيوخ أن تقديم نحو 2.7 مليون طلب تصالح، يؤكد فداحة الجريمة على مدى السنوات الماضية، فهى لم تكن مجرد حدث صغير، مضيفا أن قيمة الغرامات المالية المحصلة، وفق وزارة التنمية المحلية سيتم استخدامها وفق نسب محددة وهي 25% في مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات و39% في مشروعات البنية التحتية صرف صحي وطرق وشبكات مياه وغيرها، أما الباقي فيتم توجيهه لتطوير قطاعي التعليم والصحة.


 وأكد  النائب، أن الدولة القوية، وهو ما يحدث في عهد السيسي قادرة على التصدي لكافة المهازل ومخالفات البناء، وإيقاف العشوائيات وإعمال القانون والعودة لتخطيط المدن والقرى بشكل حضاري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقترح برلماني لإعفاء غير القادرين من رسوم التصالح فى أبريل 2021.. تفاصيل

لمساعدة الأسر الفقيرة.. التنمية المحلية: حصر الفئات الأكثر احتياجا للتصالح نيابة عنهم في مخالفات البناء.. 2 مليون و537 ألف طلب حتى الآن.. والبحيرة تتصدر القائمة بـ 250 ألف حالة

كل ما تريد معرفته عن التصالح على مخالفات البناء منذ انطلاقه حتى الآن.. التسهيلات الممنوحة للمخالفين.. من يحق لهم التصالح.. القيمة وآخر الإحصائيات.. و10 محافظات الأكثر إقبالا

حزب مستقبل وطن بالقليوبية يتكفل بالتصالح في مخالفات البناء لـ200 مواطن

متحدث الحكومة: مخالفات البناء بلغت 3.5 مليون مخالفة

محافظ الشرقية: المحافظة تعاني كثيرا بسبب العشوائيات

ترشيحاتنا

إطلالات تكشف عن جمالها.. 10 صور تجمع الشناوي بزوجته

استشاري مناعة يحذر: اقتراب جائحة كبرى أشد شراسة من كورونا

مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

مياه المنيا تعلن ضعف المياه لمدة 48 ساعة بـ 3 مناطق

تصريحات مهمة من الصحة العالمية عن منشأ كورونا

تصادم مروع بين 100 سيارة يسفر عن مقتل 5 أشخاص.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس متشابهة..محمد فراج وخطيبته يثيران الجدل بأحدث جلسة تصوير

مواصفات أرخص وأصغر سيارة كهربائية مايكرولينو MICROLINO المنتظر طرحها.. صور

تحذير شديد.. جمال شعبان يرد على رافضي التطعيم ضد كورونا | فيديو