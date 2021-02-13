مفاجأة مدوية حول وقت معرفة ترامب بأحداث الكابيتول

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بطرح أسئلتهم على المدعين ومحامي الدفاع خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقب انتهاء فريق الدفاع من تقديم مرافعته.









وينتظر أن يصوت أعضاء المجلس لتحديد ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا في التهم الموجهة إليه، فيما يخصص نظام المحكمة أربع ساعات لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن بعدها أن يتم استدعاء شهود.











وكان محامو الرئيس السابق أكدوا أن ترامب لم يحرض أو يتسبب باقتحام أنصاره للكونجرس، واصفين المحاكمة الراهنة بالعمل غير الدستوري الذي يرمي إلى الانتقام السياسي ويزيد من انقسام البلاد.









فيما طالب المدعون الديمقراطيون مجلس الشيوخ بإدانة ترامب بتهمة التحريض على العصيان.









لكن بينما يساءل مجلس الشيوخ للتصويت على محاكمة دونالد ترامب اليوم، السبت، تظهر أدلة جديدة على دعم الرئيس السابق للمتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي.









خلال مكالمة هاتفية يائسة بينما كان مثيرو الشغب يطاردون أعضاء الكونجرس، حاول زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي إقناع ترامب بوقف المتمردين، حسبما ذكرت شبكة CNN.









وقال نواب الحزب الجمهوري الذين اطلعوا على المكالمة إن ترامب رفض القيام بذلك وقالوا لمكارثي: "يظهر أن هناك حالة من الاستياء حول الانتخابات كببرة".









تأتي هذه التسريبات في يوم من المتوقع أن يتجاهل فيه عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأدلة الدامغة على دور ترامب في التمرد وأن يصوتوا بنجاح على تبرئته بدلًا من ذلك.



