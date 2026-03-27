قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم
بهدف نظيف.. منتخب مصر للناشئين يتقدم في الشوط الأول أمام تونس
أردوغان: النظام الدولي يواجه أزمة شرعية عميقة
تحرير 40 محضر تموين للمخابز والمحال التجارية في دمياط
مطالب برلمانية باستثناء المدن السياحية من قرار الغلق لحماية العملة الصعبة
توجيهات رئاسية حاسمة.. زيادة الأجور أقوى من التضخم في الموازنة الجديدة
إصابة ضابط وجندي إسرائيلي خلال عمليات عسكرية جنوب لبنان
لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد
رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند
برلمانية: رسائل الرئيس للمرأة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة والتمكين الاقتصادى
منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يحصد المركز الثالث في بطولة أفريقيا بأنجولا
تتصدر أفريقيا استثماريا.. الأونكتاد: بنية تحتية قوية وصفقات كبرى تمنح مصر الأفضلية بالكوميسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد تحسن الأحوال الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 6 سفن

زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه انة مع تحسن الأحوال الجوية ، استقبل الميناء  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17770 طن تشمل : 2850 طن يوريا و 400 طن أسمنت معبأ و 5650 طن بودرة جبس و 8870 طن بضائع متنوعة .
كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46117 طن تشمل : 6476 طن قمح و 1050 طن خشب زان و 10990 طن خردة و 7300 طن عدس و 4001 طن حديد و 16300 طن ذرة .
بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 743 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة .
واكد البيان اه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57337 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36871 طنًا  .
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6599 حركة .
وخلال أولى رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2433 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات و أنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – اسبانيا - فرنسا – سلوفيكيا - سلوفينيا– النمسا .

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد ارتفاع رمضان .. هبوط كبير في أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم

الطماطم

كيلو الطماطم بكام النهارده؟.. أسباب ارتفاعها بالأسواق| وهذا موعد الانخفاض

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

مواعيد إغلاق المحال التجارية

موعد إغلاق المحلات.. تفاصيل القرار وموعد التطبيق

خامنئي

تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

منتخب مصر

خطأ يهدد المنتخبين.. تحذير من عامر العمايرة قبل مواجهة مصر والسعودية

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

بملابس أنيقة.. أسما إبراهيم تتألق في إيطاليا

السكر

علاقة البطاطس المقلية بمرض السكري

البقلاوة

طريقة عمل البقلاوة بمذاق احترافي للمبتدئين

بالصور

داخل سيارتها.. سارة سلامة تستعرض جمالها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

لوك كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

محطات في مشوار جورج سيدهم في ذكرى رحيله

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

لوك كاجوال .. مي عز الدين تبهر متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سلوي عثمان

يارب ما اشتغل معاها تاني| سلوى عثمان تكشف تفاصيل خلافها مع مخرجة أب ولكن.. خاص

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد