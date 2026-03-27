بعد تحسن الأحوال الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 6 سفن



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه انة مع تحسن الأحوال الجوية ، استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17770 طن تشمل : 2850 طن يوريا و 400 طن أسمنت معبأ و 5650 طن بودرة جبس و 8870 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46117 طن تشمل : 6476 طن قمح و 1050 طن خشب زان و 10990 طن خردة و 7300 طن عدس و 4001 طن حديد و 16300 طن ذرة .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 743 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة .

واكد البيان اه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57337 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36871 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6599 حركة .

وخلال أولى رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2433 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات و أنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – اسبانيا - فرنسا – سلوفيكيا - سلوفينيا– النمسا .