إزالة 49 حالة تعدي على أملاك الدولة واسترداد 50 فدانًا بمراكز الصف وأطفيح والبدرشين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة مشيرًا إلى تنفيذ حملات إزالة بمراكز الصف وأطفيح والبدرشين وذلك ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات حفاظاً على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون اسفرت عن إزالة ٤٩ حالة تعدي بالبناء المخالف.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات التي نُفذت بمركز ومدينة الصف تمكنت من إزالة عدد (27) حالة مخالفة متنوعة بمنطقة عرب أبو عريضة بوحدة الاخصاص شملت إنشاءات عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط من البلوك الأبيض والأحمر على مساحات مختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة التي تم استردادها بالصف بلغت نحو 50 فدانًا من أراضي أملاك الدولة (ولاية الإصلاح الزراعي) بمساحات متباينة تراوحت بين 200 و300 و400 و500 متر للحالة الواحدةزمؤكدًا أنه تم تنفيذ الإزالات بالكامل حتى سطح الأرض .

وأضاف الأنصاري أنه في مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ عدد (2) حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بوحدتي البرمبل والقبابات على مساحة 200 متر مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة البدرشين أشار المحافظ إلى تنفيذ إزالة عدد (20) متغيرًا مكانيًا مخالفًا على مساحة إجمالية تُقدر بحوالي 2330 مترًا في إطار جهود رصد المتغيرات والتعامل الفوري معها ضمن أعمال الموجة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات بشكل يومي بكافة المراكز والمدن مع عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي مؤكدًا أن الدولة ماضية بكل حزم في هذا الملف الحيوي .