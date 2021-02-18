الدفاع الأمريكية تعلن حقيقة الانسحاب من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، عدم الانسحاب المتسرع أو غير المنظم من أفغانستان.





وكشف وزير الدفاع الأمريكي عن مراجعة شروط الاتفاق مع حركة طالبان، من أجل تحديد الطرف الملتزم به من عدمه.





فيما رحب أوستن بقرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتوسيع مهام تدريب القوات العراقية، فيما أكد على التزام بلاده بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وتحقيق الاستقرار الإقليمي.





واشار إلى أن هجوم أربيل بإقليم كردستان، يؤكد الحاجة إلى مواصلة الجهود في المنطقة.





وذكرت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تشارك العراق وإقليم كردستان في التحقيقات الجارية حول هجوم اربيل.





وقالت مصادر للعربية، إن الصواريخ المستخدمة في هجوم اربيل قدمتها إيران إلى الميليشيات.



