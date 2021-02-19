أخبار التوك شو.. الرئيس السيسى: مصر حريصة على استمرار دعم الشعب الليبى..الأرصاد: موجة سيئة متوقعة منتصف الأسبوع المقبل.. بعد نقل رفاته إلى مكان آخر.. أين دفن صدام حسين؟

تناولت برامج التوك شو، على مدار اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسى: مصر حريصة على استمرار دعم الشعب الليبى لاستكمال آليات دعائم الاستقرار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عبد الحميد الديبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تقرير أذاعته فضائية اكسترا نيوز برئيس الحكومة الليبية فى بلده الثانى مصر، مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسى ممثلى الشعب بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة فى انسجام وشكل موحد بشكل يرفع المصلحة الوطنية.









قال الإعلامي مصطفى بكري إن وزارة التربية والتعليم ستعلن خلال فترة وجيزة عن قرار جديد بشأن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بحيث يتضمن القرار أن يكون هناك اختبار متعدد الإختصاصات للفصل الدراسي الأول.

واضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هذا الإختبار لن يتم إضافته إلى المجموع ولكن إجتيازه يكون شرطا أساسيا لدخول الفصل الدراسي الثاني.









ال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إ ن الرئيس السادات كان من اوائل المهتمين بدراسة الفضاء في المنطقة الغربية.

وأضاف الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الإهتمام بالفضاء كان منذ القدم، مؤكدا أن الرئيس السادات أمر أن يكون هناك عمل بحثي في الصحراء.







كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، عن توقعات في تحسن درجات الحرارة، موضحة أن هناك هدوءا في نشاط الرياح.

وأوضحت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أن غدا حالة من استقرار الطقس علي معظم أنحاء الجمهورية، مع أمطار متوسطة للوجه البحري، منوهة أن الأمطار علي القاهرة بسيطة وغير مؤثرة.









كشفت رغد صدام حسين، تفاصيل دفن والدها صدام حسين بعد إعدامه، قائلة "تسلمناه بشكل رسمي بعد إعدامه عن طريق المحامي الخاص بنا". وتابعت خلال حوارها بقناة العربية،: "في البداية دفن والداي في مكان معلوم للجميع بالقرب من مقابر إخوتي لكن بعد ذلك تم نقل الرفات لمكان آخر أكثر أمنا".







قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إنه ترأس الهيئة العامة للكتاب في فترة شديدة الخصوصية، وترأسه جاء في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهشام قنديل، وأيضًا المهندس إبراهيم محلب.

وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه قدم استقالته 3 مرات من منصب وزارة الثقافة في عهد الإخوان وكان يتم رفضها، منوها بأنها كانت فترة صعبة مرت على مصر.

محمود موسى يكشف حقيقة غناء محمد منير في إسرائيل.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمود موسى نائب رئيس تحرير الأهرام أن الفنان محمد منير لم يقم بالغناء في إسرائيل، مؤكدا أن ما تم إثارته حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه حدث سوء تفسير لما قاله الفنان محمد منير فهو يعلم قيمته بين محبيه.

تزوجني .. رغد صدام حسين تكشف هوية الرجل الثاني في العراق بعد والدها

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل ، إن حسين كامل اسم لمع وبقوة وأصبح الرجل الثانى بالدولة العراقية بعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لافتة إلى أن الصدفة جاءت لهذا الشخص بكافة النواحي .

وأوضحت رغد صدام حسين ، خلال حوارها لفضائية العربية ، أن حسين كامل عندما تزوجها كان مسئولا عن الأمن الخاص للدولة العراقية، لافتة إلى أن أفراد الأمن الخاص كانوا يشاركون بحرب إيران والذى كان يشمل الحرس الجمهوري ، والأمن الخاص .







قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ، إن الوضع فى بلاده ليس نتاج كارثة طبيعية ولكنه نتاج إشكال سياسى قائم واختطاف للدولة وتدخل إقليمى ووجود صراعات.

وأضاف " مبارك " ، عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك فرصة تبوح بالأفق فى اليمن ، لافتا إلى أن دولته تلتقط الاهتمام الدولى الكبير خاصة سواء فى مسار الأمم المتحدة وكان هناك الكثير من الأفكار التى طرحت لإعادة إحياء مسار السلام فى اليمن .







