السيطرة على حريق بمحول كهرباء بأسوان





كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنطقة خور عواضة شرق المدينة مما أسفر عن احتراق محول كهربائى دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق بالكامل.





وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة لمبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تأتى ضمن مبادرات حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو دعمًا من مؤسسات حياه كريمة و صناع الخير للتنمية بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، بجانب الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير.





أكد محافظ أسوان أن قافلة مؤسسة صناع الخير تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى في دعم الأسر الأكثر إحتياجًا بالمواد الغذائية وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجانى.





وأشار أشرف عطية إلى أنه بإشراف من التضامن الإجتماعى سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم ووفقًا للأسماء التى تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها ، بجانب الإعداد المسبق لتجهيز الحالات المرضية التي تم الكشف عليها ضمن القافلة .





وفى السياق ذاته أشارت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة إلى أن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة إنطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان، حيث سوف يتم إعادة أعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية ، بجانب تنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد .





وأوضحت آية عمر أنه سبق لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بمختلف أنحاء المحافظة ، كما إنتهت مؤسسة صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة بمركز إدفو ضمن المبادرة .