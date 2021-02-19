ضبط طن أحجار ذهب في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، طبقًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .





فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.8 كيلو جرام ، علاوة على ضبط 600 جرام حشيش و 5 أسلحة نارية وألعاب نارية .





وفي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط متهم و سيارة نصف نقل وعدد (100) جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالى طن .

واقرأ أيضًا: مصرع 4 وإصابة 46 شخصًا.. تفاصيل حادث الموت بـ أسوان..صور

في مجال تنفيذ الاحكام تم ضبط 827 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (180) حكم حبس جزئي، و( 37) حكم حبس مستأنف، و( 415 ) أحكام غرامات، و( 191 ) أحكام المخالفات، علاوة على ضبط 4 جنايات.





اقرأ أيضًا:

محافظ أسوان.. مد عمل لجان تلقي طلبات أهالي النوبة حتى 3 مارس





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط ( 10 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على قضية لسلع منتهية الصلاحية ، فضلًا عن ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 532 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة وتروسيكل و 2 وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 83 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 104 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 4 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .