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محافظات

قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أسوان

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:07 م
قطع مياه الشرب عن
قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أسوان
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شاذلي عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط 300 مم ( جديد ) بخط أخر 400 مم بجوار نادى أسوان الرياضي .

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه سيترتب على ذلك قطع المياه عن مناطق ( أطلس – الكورنيش من نادى أسوان الرياضى وحتى نادى القوات المسلحة)  بجانب ضعفها في باقى المناطق بوسط المدينة وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الجمعة الموافق 19/2/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/2/2021 .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى  توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع إدارة المرور بتركيب علامات وإرشادات مرورية توضيحية وفسفورية في جميع الإتجاهات سواء القادم من إدفو إلى كوم أمبو أو العكس أو المتجه نحو محور كلابشة للوصول إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

ويأتي ذلك في تفاعل سريع بعد تعدد الحوادث المرورية أمام مدخل محور وكوبرى كلابشة الجديد أمام قرية السلسلة بكوم أمبو بسبب تعدد المداخل والمخارج وتقاطعها مع طريق أسوان / القاهرة الزراعى .

وأكد أشرف عطية على أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في الحد من أي حوادث مرورية في المستقبل وهو الذى يستلزم في الوقت نفسه من سائقى المركبات التهدئة والإلتزام بالسرعات المقررة على الطريق الزراعى حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين .

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