مصرع 4 وإصابة 46 شخصًا.. تفاصيل حادث الموت بـ أسوان..صور

الالتزام بالسرعات المقررة من سائقى المركبات والسيارات وخاصة على الطرق السريعة دائمًا من يساهم بشكل مباشر في الحد من وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الأبرياء من المواطنين، ولكن شهدت محافظة أسوان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل بالكيلو 75 بطريق أسوان / أبو سمبل البرى وهو ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، فيما أصيب نحو 46 آخرون.
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وتوجهت 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين يحملون الجنسية السودانية، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بينما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.
وتبين أن السيارة النقل تحمل لوحات معدنية رقم ( 55818 – نقل أسيوط )، وكانت محملة بكميات من الأسمنت، بينما أتوبيس الركاب يحمل أرقام ( 1179 ص و ع ) .
وأشار بعض شهود العيان للواقعة إلى أن حادث التصادم جاء نتيجة تعرض أتوبيس الركاب لتصادم من سيارة النقل أثناء سيرها بطريق أبو سمبل / أسوان البرى حيث أنه كان في فترة يكسو الطريق الظلام الدامس وهو ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة النقل نظرًا لما تحتويه من حمولة من أطنان الأسمنت وتصادم بالأتوبيس وهو ما أسفر عن وجود وفيات وإصابات.
وجاءت أسماء المصابين على النحو التالى " طاهر. م. س"، يبلغ من العمر 58 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ش بعد الارتجاج وجروح وكدمات، وعبد الله. ه. ا"، يبلغ من العمر 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و"عماد. ا. م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، ش كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة، و"محمد.ص.م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، جروح قطعتين بالقدمين، و" عبد المنعم. م. ش"، يبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة جروح قطيعة بالوجه، "ثريا. م. ن"، تبلغ من العمر 62 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ش كسر بالكتف الأيمن ".
كما شملت نضال. م"، تبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، جرح نافذ بالفم، و" أحمد. م. س"، يبلغ من العمر 74 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالعمود الفقري، و" كمال. خ. ا"، يبلغ من العمر 37 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة، و" يوسف. ع. ع"، يبلغ من العمر 63 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالضلوع وكدمات متفرقة، و"عصام. ا. ي"،يبلغ من العمر 36 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كدمات بالظهر، و" عماد. ع. ا"، يبلغ من العمر 44 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كدمه بالراس".
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محافظ أسوان: 19 ألف طلب تصالح بمتحصلات 70 مليون جنيه
وتوجهت 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين يحملون الجنسية السودانية، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بينما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.
وتبين أن السيارة النقل تحمل لوحات معدنية رقم ( 55818 – نقل أسيوط )، وكانت محملة بكميات من الأسمنت، بينما أتوبيس الركاب يحمل أرقام ( 1179 ص و ع ) .
وأشار بعض شهود العيان للواقعة إلى أن حادث التصادم جاء نتيجة تعرض أتوبيس الركاب لتصادم من سيارة النقل أثناء سيرها بطريق أبو سمبل / أسوان البرى حيث أنه كان في فترة يكسو الطريق الظلام الدامس وهو ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة النقل نظرًا لما تحتويه من حمولة من أطنان الأسمنت وتصادم بالأتوبيس وهو ما أسفر عن وجود وفيات وإصابات.
وجاءت أسماء المصابين على النحو التالى " طاهر. م. س"، يبلغ من العمر 58 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ش بعد الارتجاج وجروح وكدمات، وعبد الله. ه. ا"، يبلغ من العمر 20 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و"عماد. ا. م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، ش كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة، و"محمد.ص.م"، يبلغ من العمر 43 عامًا، جروح قطعتين بالقدمين، و" عبد المنعم. م. ش"، يبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة جروح قطيعة بالوجه، "ثريا. م. ن"، تبلغ من العمر 62 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ش كسر بالكتف الأيمن ".
كما شملت نضال. م"، تبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، جرح نافذ بالفم، و" أحمد. م. س"، يبلغ من العمر 74 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالعمود الفقري، و" كمال. خ. ا"، يبلغ من العمر 37 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة، و" يوسف. ع. ع"، يبلغ من العمر 63 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كسر بالضلوع وكدمات متفرقة، و"عصام. ا. ي"،يبلغ من العمر 36 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كدمات بالظهر، و" عماد. ع. ا"، يبلغ من العمر 44 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، كدمه بالراس".
كما أصيب حمزه.م.ا"، يبلغ من العمر 21 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"مني. م. ه"، تبلغ من العمر 30 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، جرح قطع بالساقين وكدمات، و" احمد. م. س"، يبلغ من العمر 30 عامًا، من دولة السودان الشقيقة، ارتجاج في المخ"، و"مجهول الهوية، لديه 40 عامًا،من دولة السودان الشقيقة ، نزيف بالبطن"، واخيرا وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، مجهول الهوية كان لديه نزيف بالمخ" ، وحسين .ط.و، يبلغ من العمر 32عاما، سودانى الجنسية، إصابته جرح قطعي اعلي العين وكدمات وسحاجات، وأيمان.ع.م، تبلغ من العمر 30عاما، سودانية الجنسية، إصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وريتاج.ح.ط، تبلغ من العمر 4 أعوام، إصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وعبدالله.ح.ط، يبلغ من العمر عامين، كدمات وسحاجات، وتدريس.ع.ا، يبلغ من العمر 35 عاما، إصابته كدمة بالفخذ الأيمن، وعلي.ر.ع، يبلغ من العمر 30 عاما، إصابته نزيف بالانف وكدمات بالوجه .
وأصيبت نعمات. ع.أ، تبلغ من العمر 27 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمد.ا.ع، يبلغ من العمر 25 عاما، جرح قطعي بالزراع الايمن، ومحمد.ع.م، يبلغ من العمر 25 عاما، إصابتهكدمة بالركبة اليسرى، وجمال الدين. ك.ا، يبلغ من العمر 41 عاما، إصابته كسر بالفخذ الايمن، وملاذ.خ.ن، يبلغ من العمر 19 عاما، اشتباه كسر بالفك السفلي، والست. م.ص، تبلغ من العمر 50 عاما، جرح قطعي بالوجه، وعوض.س.ش، يبلغ من العمر 53عاما، كدمات متفرقة بالجسم.
وتضمنت أسماء المصابين أيضًا مهند.م.م، يبلغ من العمر 36عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، و مصعب.م.م، يبلغ من العمر 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وشريف الدين.خ.أ، يبلغ من العمر 47عاما، جرح قطعي بالرأس وكدمات بالظهر، وميار.م.م، تبلغ من العمر 8 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، أسأت.م.م، 4 سنوات، كدمات متفرقة بالجسم، رهف.م.ع، تبلغ من العمر 37عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ونهى، ا. م، 27عاما، كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، وطه.ر.م، يبلغ من العمر 23عاما، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.
وشملت : محجوب.م.ا، 41 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ومهند.ا.ب، يبلغ من العمر 32 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وتوفيق.ع.م، يبلغ من العمر 36عاما،جروح متفرقة بالقدم اليمني، وجميله.م.ح، تبلغ من العمر 50 عاما، اشتباه ارتجاج بالمخ، ومحمد.ش.م، سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، يبلغ من العمر 8 أعوام، وسهام.ش.م، تبلغ من العمر 4سنوات، كدمات متفرقة بالجسم.