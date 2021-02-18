محافظ أسوان: 19 ألف طلب تصالح بمتحصلات 70 مليون جنيه

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم، وهو الذي توازى مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة.





ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.









وأكد أشرف عطية أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأشار المحافظ إلى أنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.





وأوضح أشرف عطية بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير الحالى ، و 40 % إذا قام بالسداد إنتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية .