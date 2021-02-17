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محافظات

انقطاع الكهرباء عن مدينة أسوان الجديدة.. اعرف السبب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:28 م
كهرباء
كهرباء
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شاذلي عبد الفتاح
تعرضت مدينة أسوان الجديدة اليوم الأربعاء لإنقطاع للتيار الكهربائى عن بعض المناطق فى المدينة لمدة وصلت لـ 8 ساعات وحتى الآن، نتيجة انقطاع كابل كهرباء رئيسى مغذ للمناطق السكنية بالمجاورة الثالثة فى المدينة بشكل مفاجئ.

وإنتقل فريق صيانة فنى من شركة مصر العليا للكهرباء، لإصلاح الكابل المقطوع نتيجة أعمال حفر لتوصيل الغاز الطبيعى داخل المدينة.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه جار العمل على إصلاح العطل المفاجئ وعودة التيار الكهربائى للمناطق السكنية فى أقرب وقت بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتواصل 16 لجنة بمركز ومدينة أسوان وداخل قرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة تلقى رغبات أهالى النوبة للحصول على التعويضات المقررة.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات حتى 3 مارس المقبل.

يأتي ذلك فى إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة، والتي بدأت في 17 يناير الماضي.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالي 11 ألفا و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضرري أنشاء وتعلية خزان أسوان بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، فضلًا عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.

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