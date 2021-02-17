ضبط 9 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات بأسوان وتنفيذ 789 حكما





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (3) متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام ، علاوة على ضبط سلاح أبيض .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 789 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (164) حكم حبس جزئي، و( 32 ) حكم حبس مستأنف، و( 403 ) أحكام غرامات، و( 187 ) أحكام المخالفات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط ( 12 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط ( 3 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على قضية لسلع منتهية الصلاحية ، فضلًا عن ضبط قضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 566 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة ودراجة وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 9 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



