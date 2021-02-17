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محافظات

محافظ أسوان.. مد عمل لجان تلقي طلبات أهالي النوبة حتى 3 مارس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
فى استجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة، والتي بدأت في 17 يناير الماضي.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات حتى 3 مارس المقبل.

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ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالي 11 ألف و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضرري أنشاء وتعلية خزان أسوان .

بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، فضلًا عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور فعاليات تكريم وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المشاريع الفائزة في مسابقة شباب أسوان يبتكر بإجمالى 16 شاب وفتاة ، بجانب تكريم 5 من المحكمين ضمن لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تكريم 4 من المؤسسات الراعية للمسابقة.

وفي كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأصحاب المشاريع الفائزة عقب انتهاء الاختبارات اللازمة بواسطة لجنة علمية متخصصة ومحايدة.

كما أشاد المحافظ بالدور البناء لشركاء النجاح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه المبادرة الرائدة بمشاركة جادة وإيجابية من مؤسسات المجتمع المدنى ، وبالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مع الحرص على حصول أصحاب المشروعات المتميزة على مزايا غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل أو تخفيضات الفوائد البنكية أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.
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