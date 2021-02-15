بشرى سارة .. محافظ أسوان يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي كوم أمبو ودراو .. شاهد

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المخططات التفصيلية لمدينتى كوم أمبو ودراو ، وهو الذى توازى مع موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به إلى 12 مترا من مستوى سطح الأرض لعدد 7 قرى هم نجوع الشطب بمركز دراو، بجانب أدندان ودار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.
جاء ذلك أثناء عرض اللوحات النهائية على محافظ أسوان والذى وجه إلى سرعة إعداد واعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
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وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الدكتور حسانين أبوزيد إستشارى التخطيط وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد هذه المخططات ونشرها بالوقائع المصرية طبقا للقانون.
والجدير بالذكر بأن مشروعى المخطط التفصيلى لمدينتى كوم أمبو ودراو قام بإعدادهما المكتب الاستشارى المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة .
وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا مع الدكتور حسانين أبوزيد الإستشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مديرى إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة و التخطيط العمرانى بالمحافظة وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الأستقرار المعيشى للمواطنين والحفاظ على أراضى الدولة .
وتم استعراض الإجراءات التى تقوم بها الهيئة من أجل تحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة أسوان وإعداد مخطط تفصيلي جديد يستوعب التجمعات العمرانى بشكل مخطط يواجه معه التحديات والعشوائيات بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .
فيما كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات بإستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية، وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .
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وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الدكتور حسانين أبوزيد إستشارى التخطيط وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد هذه المخططات ونشرها بالوقائع المصرية طبقا للقانون.
والجدير بالذكر بأن مشروعى المخطط التفصيلى لمدينتى كوم أمبو ودراو قام بإعدادهما المكتب الاستشارى المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة .
وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا مع الدكتور حسانين أبوزيد الإستشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مديرى إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة و التخطيط العمرانى بالمحافظة وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الأستقرار المعيشى للمواطنين والحفاظ على أراضى الدولة .
وتم استعراض الإجراءات التى تقوم بها الهيئة من أجل تحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة أسوان وإعداد مخطط تفصيلي جديد يستوعب التجمعات العمرانى بشكل مخطط يواجه معه التحديات والعشوائيات بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى .
فيما كان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات بإستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية، وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .