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محافظات

16 لجنة بأسوان ونصر النوبة تتلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
تواصل 16 لجنة بمركز ومدينة أسوان وداخل قرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة تلقى رغبات أهالى النوبة للحصول على التعويضات المقررة.

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات حتى 3 مارس المقبل.

ويأتي ذلك فى إستجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة، والتي بدأت في 17 يناير الماضي.

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ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا، وذلك من إجمالي 11 ألفا و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضرري أنشاء وتعلية خزان أسوان .

بجانب لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، فضلًا عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.

 أعرب أهالى النوبة عن سعادتهم بقرار مد عمل اللجان في تلقى طلبات التعويضات،  ولاسيما أن أبناء النوبة الذين يستحقون التعويضات يعيشون خارج محافظة أسوان ويلجأون للسفر إلى أسوان لتقديم طلبات التعويض، كما أن طلبات التعويضات عبارة عن تقديم أوراق ثبوتية وبعضها يتعلق بالورثة وهذا الأمر يتطلب إلى جهد كبير وقضاء أيام للعمل على جمع هذه الأوراق وتقديمها للجنة المختصة.

كما أشادوا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه الحفاظ على حقوق أهالى النوبة رغم مرور كل هذه السنوات .
16 لجنة بأسوان ونصر النوبة تتلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة.. شاهد
16 لجنة بأسوان ونصر النوبة تتلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة.. شاهد
16 لجنة بأسوان ونصر النوبة تتلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة.. شاهد
16 لجنة بأسوان ونصر النوبة تتلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة.. شاهد
16 لجنة بأسوان ونصر النوبة تتلقى رغبات تعويضات أهالي النوبة.. شاهد
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