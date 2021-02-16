نائب محافظ أسوان: توزيع الجوائز المالية على الفائزين في مسابقة " شباب أسوان يبتكر ".. شاهد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور فعاليات تكريم وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المشاريع الفائزة في مسابقة شباب أسوان يبتكر بإجمالى 16 شاب وفتاة ، بجانب تكريم 5 من المحكمين ضمن لجنة التحكيم ، بالإضافة إلى تكريم 4 من المؤسسات الراعية للمسابقة.





وفي كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأصحاب المشاريع الفائزة عقب إنتهاء الإختبارات اللازمة بواسطة لجنة علمية متخصصة ومحايدة.





وأقرأ أيضًا :





كما أشاد المحافظ بالدور البناء لشركاء النجاح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ، مؤكدًا على إستمرار دعم المحافظة لهذه المبادرة الرائدة بمشاركة جادة وإيجابية من مؤسسات المجتمع المدنى ، وبالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مع الحرص على حصول أصحاب المشروعات المتميزة على مزايا غير مسبوقة سواء في التراخيص أو التمويل أو تخفيضات الفوائد البنكية أو في زيادة فترة السماح الممنوحة.





وأشار أشرف عطية إلى إستمرار هذه المسابقة بشكل سنوي لفتح المجال أمام الجميع ، ولتتحول من مسابقة إلى كيان تنموى ومستقبلى حاضن لأفكار إبداعية أفضل وتحويلها لمشروعات تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستدامة.





موضحًا بأنه تم تنظيم زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية من أجل صقل الشباب الفائز بالخبرات المؤهلة لسوق العمل ، وبالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب للشباب المشارك لتصبح هذه المبادرة الرائدة بمثابة نموذج نجاح لتحقيق المزيد من التلاحم والتكاتف بين مؤسسات الدولة .





وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير مؤسسة أم حبيبة بأسوان شمس عليبهي والوفد المرافق معها والتى إستعرضت العديد من محاور العمل للمؤسسة التي إنطلقت أنشطتها على أرض المحافظة منذ عام 2005 في العديد من المحاور والبرامج مثل برنامج تنمية الطفولة المبكرة وبرنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية ، وبرنامج الزراعة والأمن الغذائي ، علاوة على برنامج تنمية مهارات شباب أسوان ، فضلًا عن جهود المؤسسة لتأهيل أطقم التمريض .





ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالدور المجتمعى البناء لمؤسسة أم حبيبة على أرض المحافظة وخاصة العمل على تنمية مهارات الشباب والفتيات من أبناء أسوان فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية للعمل على تحسين الأحوال المعيشية لهم من خلال إستثمار الأفكار برؤى جديدة خارج الصندوق .





وأكد أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإستمرار التعاون مع المؤسسة ولا سيما في إنشاء حديقة على غرار حديقة الأزهر وأيضًا مركز للطفولة المبكرة وغيرها من المشروعات المقترحة بما يصب فى صالح المواطن .