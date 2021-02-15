لمواجهة التحديات والعشوائيات.. تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة أسوان ..شاهد

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ا جتماعًا مع الدكتور حسانين أبوزيد الاستشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، إضافة إلى مديرى إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة والتخطيط العمرانى بالمحافظة وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الاستقرار المعيشى للمواطنين والحفاظ على أراضى الدولة.





وتم استعراض الإجراءات التى تقوم بها الهيئة من أجل تحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة أسوان وإعداد مخطط تفصيلي جديد يستوعب التجمعات العمرانى بشكل مخطط يواجه معه التحديات والعشوائيات بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.





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فيما كان قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ، وقد جاء ذلك في اجتماع ضم مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد.





وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة ، مع جودة التشطيب وفقًا لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن ، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسئولين عن الإشراف الفني عليها .





وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مع تلافى جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم للوحدات السكنية .



