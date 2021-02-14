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محافظات

محافظ أسوان يسحب إسناد أعمال التطشيب لـ 1032 وحدة بالإسكان المتميز ويكلف شركة أخرى بالتنفيذ

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:34 م
اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان
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شاذلي عبد الفتاح
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات وذلك بنظام التخارج ، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على عدد 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ .

وقد جاء ذلك في اجتماع ضم مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد .

وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة ، مع جودة التشطيب وفقًا لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن ، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسئولين عن الإشراف الفني عليها .

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وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية ، مع تلافى جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم للوحدات السكنية.

ووجه "عطية" الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات بالإسراع في إنهاء جميع الشبكات قبل البدء في أعمال الرصف واللاندسكيب وهو الذى يتواكب مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات .

وكان قد التقى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد بممثلى جمعية الجزويت والفرير سيد خبير وباسم لويز وذلك بحضور معتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز أنشطة الجمعية بمدارس محمد عبد الوارث الإبتدائية بإدارة أسوان، وكذا نجع العرب الابتدائية، وأرمنا الإبتدائية بإدارة نصر النوبة حيث تقوم الجمعية على تنمية مهارات المعلمين مهنيًا وتربويًا بهذه المدارس، بالإضافة إلى رفع مستوى التلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة .

مع تفعيل الأنشطة الصيفية وغير الصيفية، وكذلك تفعيل دور مجالس أمناء هذه المدارس والاهتمام بالصيانة البسيطة، علاوة على تطبيق سياسة الحماية التى تستهدف حماية التلاميذ من التنمر والتحرش والعنف...إلخ وذلك من خلال الشراكة مع جمعية تنمية المجتمع.
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