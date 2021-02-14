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تعليم

جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع "الأوقاف" لتدريب الأئمة والواعظات

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:02 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شهد الدكتور أحمد غلاب، محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بدء فعاليات بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف. 

وبحسب بيان، حضر الفعاليات الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور فريد عبد الظاهر، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم، والمتدربين من الأئمة  والوعاظ. 


وفي كلمته رحب الدكتور أحمد غلاب بالحضور وثمن أهمية التعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وجامعة أسوان وذلك لتدريب الأئمة والواعظات والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية بمختلف القضايا الدينية الراهنة.

وأشار أحمد غلاب إلى أن ذلك يأتى ضمن فعاليات البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية وآدابها ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وتضمن البرتوكول أيضًا كليات الآداب، ودار العلوم، والخدمة الاجتماعية، والطب.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأنه تم الاتفاق بين الطرفين علي فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراه بالجامعة للأئمة والواعظات علي أن تكون المصروفات الدراسية مناصفة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالأئمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.

فيما قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن هناك أهمية للتدريب والتأهيل للأئمة والواعظات لمواكبة تطورات العصر التي طرأت علي المجتمع، مؤكدًا أهمية هذا البرتوكول مع جامعة أسوان التي تمثل محراب العلم.

كما وجه وكيل وزاره أوقاف أسوان شكره وتقديره للوزير الدكتور محمد مختار جمعة علي اهتمامه بالأئمة والوعاظ وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال الدراسات العليا.
جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع "الأوقاف" لتدريب الأئمة والواعظات
جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع "الأوقاف" لتدريب الأئمة والواعظات
جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع "الأوقاف" لتدريب الأئمة والواعظات
جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع "الأوقاف" لتدريب الأئمة والواعظات
جامعة أسوان: بدء تفعيل بروتوكول التعاون مع "الأوقاف" لتدريب الأئمة والواعظات
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