بتكلفة 92 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد المشروع السويسرى للقضاء على مشكلة انقطاع المياه | فيديو وصور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائيًا على مشاكل إنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس المقبل بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل .
وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع الذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلًا من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه.
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من جانبه وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة ، بجانب توافر تيار كهربائى ثابت من خلال تركيب محول أحتياطى تبادلى لضمان أستمرارية تدفق المياه .
وطالب أشرف عطية بضرورة إستغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان .
من ناحية أخرى تواصل الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمال التأهيل للترع الواقعة بنطاق مدن ومراكز محافظة أسوان لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لإستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.
وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه تم تنفيذ عمليه تأهيل ترعة أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بعد إطلاق المياه لدور المناوبه .
وتابع عبد الرؤوف أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الإستهلاك العشوائى.
وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وإيماءًا إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.
وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع الذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلًا من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه.
واقرأ أيضًا:
لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. غلق قاعة أفراح بمدينة أسوان.. صور
من جانبه وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة ، بجانب توافر تيار كهربائى ثابت من خلال تركيب محول أحتياطى تبادلى لضمان أستمرارية تدفق المياه .
وطالب أشرف عطية بضرورة إستغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان .
من ناحية أخرى تواصل الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمال التأهيل للترع الواقعة بنطاق مدن ومراكز محافظة أسوان لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لإستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.
وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه تم تنفيذ عمليه تأهيل ترعة أقليت التابعة لمركز كوم أمبو بعد إطلاق المياه لدور المناوبه .
وتابع عبد الرؤوف أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الإستهلاك العشوائى.
وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وإيماءًا إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.