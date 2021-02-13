لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. غلق قاعة أفراح بمدينة أسوان.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية حملة مرور على المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق ومخالفة للقرار الصادر بهذا الشأن.





جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.









وأسفرت جهود الحملة المرورية عن غلق إحدى قاعات الأفراح المخالفة للقرار والتنبيه المشدد على المخالفين، وذلك بحضور محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وأشرف عنتر رئيس حي جنوب، وأشرف جلال نائب رئيس الحي والعاملين بحي جنوب، ومعاونة المقدم أسامة ريحان من شرطة المرافق بأسوان .





هذا وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية الغوالية التابعة لمركز إدفو ، وقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 3626 مواطنا ومواطنة.





وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.





وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .





وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة شملت العديد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بداية من ميدان الشمالى وحتى ميدان الحدادين تضمنت طرق وشوارع خان أسوان والسماد والشادر والنفق ، بالإضافة إلى تفقد سويقات فاطمة الزهراء بالحكروب والشادر بالحصايا .





وقد أبدى اللواء أشرف عطية إستياءه بعد رصده للعديد من السلبيات والمخالفات وخاصة تدني مستوى النظافة العامة وإنتشار الباعة الجائلين والمحلات العشوائية حيث وجه إنذار بإستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات .





وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة فرض السيطرة والأنضباط من خلال التواجد الميدانى لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال النظافة العامة ، بجانب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وخاصة في منطقة الشادر بالحصايا .