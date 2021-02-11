العاصفة فصلت محطة الري العائمة.. أسوان تتدخل لحل مشكلة توقف ضخ المياه لأراضي المزارعين.. الضفادع البشرية وأطقم الصيانة نجحت في إصلاح خطوط التغذية

محطة الري العائمة وخطوط الضخ تعرضت لعاصفة شديدة

تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لسرعة حل مشكلة توقف ضخ مياه الري









في سباق مع الزمن وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نجح رجال الضفادع البشرية والغطاسين وأطقم الصيانة في ضخ مياه الري لأراضي الاستصلاح الزراعي بقرية المستقبل لشباب الخريجين بمدينة أبوسمبل السياحية.











وقد تم تنفيذ أعمال لحام وإعادة توصيل خطوط ومواسير التغذية الواقعة أسفل مياه بحيرة ناصر والمربوطة بالمحطة العائمة.









صرح بذلك على أحمد، رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، والذي أكد أن محافظ أسوان وجه بتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لسرعة حل مشكلة توقف ضخ مياه الري لأراضي المزارعين من شباب الخريجين بقرية المستقبل، والتى تضم زمام ٢٥٠٠ فدان من الأراضي المستصلحة.

















وأوضح أنه عقب تعرض محطة الري العائمة وخطوط الضخ لعاصفة شديدة بسب سوء الأحوال الجوية منذ أيام أدت لانفصالها عن المحطة، حيث قام فريق عمل مكون من الري والميكانيكا والطيران المدنى، بالإضافة إلى الوحدة المحلية بإعادة تشغيل خطوط الري وسط تيارات مائية وطقس غاية في الصعوبة.









من ناحية أخرى، افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي والتي قام بتجهيزها بالكامل بنك الشفاء المصري فى وقت قياسى لتخدم 1.6 مليون نسمة من أهالى محافظة أسوان، وذلك في إطار خطة بنك الشفاء المصري لتجهيز ودعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية داخل المحافظات الأكثر احتياجًا، خاصة محافظات الصعيد بهدف تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.









وقد حضر فعاليات الإفتتاح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والدكتور معز الشهدى، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، حيث تضم وحدة العناية المركزة أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل، وأجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 10 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بجميع أوضاع العناية بالمريض، فضلًا عن أجهزة معاونة أخرى مثل "أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية").









اقرأ أيضًا:وخلال افتتاح وحدة العناية المركزة، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لبنك الشفاء المصرى في الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفيات أسوان الجامعية، مما سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى.