ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تسليم شهادات المتحررين من الأمية ل 17 متحررا  بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو.
 حضرت نائب المحافظ فعاليات توقيع بروتوكولات التعاون بين الهئية العامة لتعليم الكبار وجمعيات أحباب الزهراء بفارس ، والجيل الصاعد بالشبيكة ، ورؤية المستقبل بكرم الديب وذلك بمشاركة صفاء عفيفى مدير عام فرع الهيئة بأسوان تحت شعار " فارس بلا أمية " للقضاء على الأمية فى القرية والقرى المجاورة ، كما تم تكريم إدارات محو الأمية على مستوى المحافظة حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠%. 

اقرأ أيضًا:

و نقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالفعالية ، مقدمة الشكر لفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار لحرصهم المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها ولتحقيق آمالهم فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق وهو الذى يظهر جليًا فى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتى تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى.

وأوضحت غادة أبو زيد أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية فإننا كتنفيذيين وشعبيين نتكاتف و نسعي جاهدين لإستثمار الإمكانيات مع تضافر الجهود لإستغلال الخبرات والموارد المتاحة للقضاء على أمية الفئة المستهدفة بالتخطيط والمتابعة الجيدة. 

وأشارت إلى أن ذلك يتوازى مع نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية ، بجانب التغلب على السلبيات والمعوقات لخلق المناخ الملائم الهادف لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل. 

و قدمت نائب المحافظ التهنئة للمتحررين من الأمية ، وأيضًا القيادات العاملة فى مجال الأمية لهذا الجهد الملموس ، وما يتمتعون به من أصرار لعبور المستحيل بروح وعزيمة الأبطال ليؤثر ذلك بشكل إيجابى على حياتهم الأسرية والمعيشية ومساعدة أبنائهم لتحقيق أعلى درجات التحصيل الدراسى ، متمنيه المزيد من النجاحات للهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل خدمة المجتمع المحلى بالشكل المطلوب .
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس.. صور
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس.. صور
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط والهيئة العامة لتعليم الكبار

بروتوكولات تعاون بين محافظة الشرقية وهيئة محو الامية

بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية.. صور

اتفاق تعاون بين الأزهر الشريف وهيئة «تعليم الكبار» للقضاء على الأمية والنهوض بالمجتمع

ترشيحاتنا

الحكومة: توفير لقاحات لجميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

متحدث الحكومة يزف خبرا سارا للمدرسين وأساتذة الجامعات

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

بعد إيقافه من الـ FIFA .. أول ظهور لـ كهربا من الحجر الصحي

الحساب الرسمي لـ FIFA يشيد بـ محمد الشناوي

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟