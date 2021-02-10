فوز مركز شباب أبو سمبل بنصر النوبة بالنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب.. شاهد

اختتمت اليوم، فعاليات دورى مراكز الشباب في نسخته الثامنة لعام 2020/ 2021 بملعب استاد جامعة أسوان بمنطقة صحارى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





شهدت فعاليات الختام إقامة مباراتين لتحديد المركزين الأول والثانى بين فريقى مركز شباب بهاريف بأسوان، ومركز شباب أبو سمبل بنصر النوبة وحسم اللقاء مركز شباب أبو سمبل بنتيجة 5 /2 وحصل على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، فيما حصد مركز شباب بهاريف المركز الثانى وحصل على جائزة مالية 50 ألف جنيه.





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بينما فاز بالمركز الثالث مركز شباب حجازة بمركز كوم أمبو بعد تغلبه على مركز شباب البصيلية بحرى بإدفو بنتيجة 3 /2 وحصل على 25 ألف جنيه ، وكذا الميداليات التذكارية ، وسوف يتم تصعيد الفائزين بالمركز الأول والثانى للمنافسة في التصفيات التي ستشارك بها مراكز الشباب المتأهلة بمختلف محافظات الجمهورية .





وشهد ختام دورى مراكز الشباب نائب محافظ أسوان أحمد شعبان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.





وأوضح فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان أن دورى مراكز الشباب انطلق في 30 أغسطس 2020 في الدور التمهيدي بمشاركة 48 فرقة بمختلف الإدارات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بإجمالى 768 لاعبا في الأعمار السنية من 18 إلى 25 سنة.





ولفت إلى أنه تم تقسيم الفرق في الدور التمهيدى وتصعيد 24 فريقا، كما تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حيث تحتوى كل مجموعة على 6 فرق بنظام الدورين الأول والثانى ، ثم تم تصعيد 8 فرق لدور الثامنة ، بينما تم تصعيد 4 فرق للدور قبل النهائي والوصول للنهائيات.





وأشار فتحى عبد الحافظ بأنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان تم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة جائحة كورونا من خلال إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى للمشاركين وخاصة المتواجدين خارج البساط الأخضر من اللاعبين والأجهزة الفنية وذلك أثناء إقامة كافة المباريات التنافسية بين الفرق المشاركة وذلك داخل مراكز الشباب بمدينة دراو وشباب بدر بأسوان ، ومدينة إدفو، وسلوا بكوم أمبو، كما تم تنفيذ الاحتياطيات الأمنية أنثاء إقامة المباريات وتوفير سيارات الإسعاف وغيرها من الإجراءات لتحقيق السيطرة المطلوبة على كافة الأجواء وخروجها بسلام تام .