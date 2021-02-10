محافظ أسوان يفتتح وحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعى.. فيديو وصور

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي والتي قام بتجهيزها بالكامل بنك الشفاء المصري فى وقت قياسى لتخدم 1،6 مليون نسمه من أهالى محافظة أسوان.





وقد حضر فعاليات الإفتتاح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري حيث تضم وحدة العناية المركزة أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس إصطناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة مضخة المحاليل ، وأجهزة سرنجة المحاليل، بالإضافة إلى 10 أسرة كهربائية للمرضى يتحكم فيه المريض والممرض بكافة أوضاع العناية بالمريض، فضلًا عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية).









وخلال إفتتاح وحدة العناية المركزة أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لبنك الشفاء المصرى في الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على دعم ومساندة الجهود الحكومية من خلال تجهيز وحدة العناية المركزة بمستشفيات أسوان الجامعية مما سيساهم في رفع مستوى جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن الأسوانى .





وأكد المحافظ على أن هناك دورا حيويا لمستشفي أسوان الجامعى لإستقبال المرضى في ظل توظيف معظم المستشفيات المركزية والنوعية كعزل لمرضى كورونا كوفيد 19، كما أننا نسابق الزمن لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة أجمالية 12،3 مليار جنيه ضمن الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من بين محافظات المرحلة الأولى .





ومن جانبه قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري بأن البنك يعمل منذ عشر سنوات على توفير منظومة للرعاية الصحية المجانية للمواطنين غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج من أفراد المجتمع المصري من خلال خبراتنا في مجال العمل الخيري والصحي، وشراكاتنا القوية والدائمة مع الكيانات المعنية بتقديم الخدمة الصحية من المستشفيات الحكومية والجامعية.





وأضاف "الشهدى" بأن وحدة العناية المركزة مكون أساسي في أي مستشفى، وهي ما نطلق عليه وحدة "إنقاذ الحياة للمرضى"، وخلال السنوات الماضية تولى بنك الشفاء المصري دعم عدة وحدات للعناية المركزة بأجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المساعدة لتكون بذلك وحدة العناية المركزة الرابعة داخل مستشفى أسوان الجامعي.





بنك الشفاء المصري يعد واحدًا من أهم المؤسسات الأهلية الرائدة في تحفيز طاقات الخير ، وتوفير العلاج للفئات غير القادرة من خلال عدد من البرامج منها تطوير المستشفيات حيث تم دعم عدد 65 مستشفى جامعى وحكومي ومستوصف خيرى من خلال تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والادوية والمستلزمات الطبية منهم عدد 27 مستشفى جامعي بأجمالى قيمة تبرعات وصلت 54 مليون جنيه .





بجانب القوافل الطبية لتوفير الإحتياجات الطبية للمناطق الأكثر فقرًا وهي القوافل التي وصل عددها حتى الآن إلى 164 قافلة ، علاوة على التكفل بإجراء ما يزيد عن 11 ألف جراحة لغير القادرين ، وأكثر من 8000 جراحة عيون، فضلًا عن خدمات صرف الروشتات وإجراء الأشعة والتحاليل لغير القادرين .

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