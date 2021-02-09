وكيل تعليم أسوان يترأس اجتماع استشاري مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان.. شاهد

ترأس الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إجتماع المجلس الإستشاري لمدرسة الطاقة الشمسية ببنبان بدراو، والذى عقده مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) عبر تقنية برنامج (teams).





حضر الإجتماع الدكتور رشا حكيم اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع WISE، ومنال سمرة استشاري المناهج الجديدة بمشروع WISE، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفني بأسوان، و أحمد ماهر منسق مشروع WISE بأسوان، هذا بجانب ممثلي شركات الطاقة الشمسية بمشروع بنبان وهم المهندس أيمن فايق ممثل شركة اكوا باور، ومحمد زيدان ممثل شركة الكازار، وأحمد نجيب ممثل شركة اكسيونا، وعاصم كريم ممثل شركة أكسيس باور.





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وتم خلال اللقاء مناقشة آليات قيام مشروع WISE بتحويل مناهج الطاقة الشمسية إلى مناهج رقمية، وتم استعراض إنجازات المجلس الإستشاري للطاقة خلال الفترة الماضية.





وعقب ذلك تم مناقشة (خطة التدريب العملي) لمعلمى وطلاب مدرسة بنبان للطاقة الشمسية في محطات الطاقة، وتم الإتفاق على التوسع في هذه التدريبات بداية من شهر أغسطس2021، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، وانتهت فعاليات الإجتماع بالتنسيق للقاء مع محافظ أسوان خلال الفترة القادمة.





وبنهاية الإجتماع قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، خاصًة وأن بنبان نقطة ارتكاز لمعظم شركات الطاقة المستثمرة بمصر، ومؤكدًا أن أواصر التعاون المشترك بين جميع الأطراف لابد أن تستمر بشكل فعال من خلال الاجتماعات الدورية لمناقشة آخر المستجدات وأبرز الموضوعات.