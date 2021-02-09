ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 725 حكمًا قضائيًا و659 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ،اليوم الثلاثاء، سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.3 كيلو جرام و (25) جرام من مخدر الهيروين .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 725 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (155) حكم حبس جزئي، و( 28 ) حكم حبس مستأنف، و( 384 ) أحكام غرامات ، و( 155 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 3 جنايات .

اقرأ أيضًا:

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 12 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 4 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 659 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 149 مخالفة، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 127 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 93 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 734 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية في أسوان

في حملة بأسوان.. إيجابية 13 سائقا لتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 726 حكما قضائيا

ضبط مخالفات مرورية وتموينية وتنفيذ أحكام بأسوان

يحدث في أسوان.. تنفيذ 772 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وتنفيذ أحكام قضائية في أسوان

ضبط مخالفات تموينية ومرورية وهاربين من أحكام فى حملة بأسوان

ترشيحاتنا

منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل

بعد الهزيمة من البايرن.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

مايتفرجش على كورة تاني.. أحمد السعدنى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك.. شاهد

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

رغم الهزيمة.. فيفا يتغزل في أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور