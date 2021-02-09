تنفيذ 725 حكمًا قضائيًا و659 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (6) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.3 كيلو جرام و (25) جرام من مخدر الهيروين .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 725 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (155) حكم حبس جزئي، و( 28 ) حكم حبس مستأنف، و( 384 ) أحكام غرامات ، و( 155 ) أحكام المخالفات ، فضلًا عن ضبط 3 جنايات .









وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت ضبط ( 12 ) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط ( 4 ) قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 659 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 149 مخالفة، وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 127 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 96 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 93 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



