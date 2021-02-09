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استجابات فورية لشكاوى المواطنين في أسوان.. وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدي بالأشراف في إدفو.. والمحافظ: تلبية المطالب الجماهيرية ضمن مشروعات حياة كريمة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
  • تنفيذ العديد من مطالب أهالى قرى أسوان المدرجة في المرحلة الأولى
  • جار العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية
  • 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى
  • التركيز على تطوير قرى ونجوع كوم أمبو وإدفو


أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موافقة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إنشاء مخبز بلدى لإنتاج العيش المدعم بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بإدفو، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان، بعد تقدم أهالى القرية والقرى المجاورة بهذا المطلب لمحافظ أسوان، والذى رفعه لوزير التموين من أجل توفير رغيف العيش المدعم لهم، حيث يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر والاستجابة للمطالب الجماهيرية، خاصة في القرى والمناطق النائية.


وأوضح اللواء أشرف عطية أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية المستدامة تم تنفيذ العديد من مطالب أهالى القرى المدرجة في المرحلة الأولى على الرغم من عدم إدراجها ضمن خطة تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بها.


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وأوضح أشرف عطية أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية شملت 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات الإحلال والتجديد بإجمالي 30 مشروعا، منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، ومشروعان لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.


وقال إنه بالتوازى جار العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتى تشمل تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الأهالى والمواطنون فى القرى الأكثر احتياجًا.


وأكد المحافظ أن ذلك يتواكب في الوقت نفسه مع البدء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل الريف المصرى، والتي تضم على مستوى المحافظة 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا بمركزى كوم أمبو وإدفو.


وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعلن الأسبوع الماضي عن موافقة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على اعتماد مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021.


وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لجميع الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بجميع أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل.
استجابات فورية لشكاوى المواطنين في أسوان.. وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدي بالأشراف في إدفو.. والمحافظ: تلبية المطالب الجماهيرية ضمن مشروعات حياة كريمة
استجابات فورية لشكاوى المواطنين في أسوان.. وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدي بالأشراف في إدفو.. والمحافظ: تلبية المطالب الجماهيرية ضمن مشروعات حياة كريمة
استجابات فورية لشكاوى المواطنين في أسوان.. وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدي بالأشراف في إدفو.. والمحافظ: تلبية المطالب الجماهيرية ضمن مشروعات حياة كريمة
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